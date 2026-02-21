Unión Atlética repudió incidentes en Malvín y buscará "las medidas más severas para los responsables"

Ante los hechos ocurridos en la noche del jueves, en los que hinchas de Unión Atlética fueron a agredir a hinchas y jugadores de Malvín en su sede , la institución emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a lo sucedido.

“El Club expresa su más enérgico repudio a cualquier acto de violencia”, señala el texto. Además, remarca que esos comportamientos “no representan los valores que promovemos como institución ni el espíritu deportivo que debe primar dentro y fuera de la cancha”.

En el comunicado, Unión Atlética sostiene que el respeto, la convivencia y el juego limpio son pilares fundamentales de su proyecto y se solidariza con el club afectado y con las personas que hayan sufrido agresiones.

También indica que se pone a disposición de las autoridades competentes para colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido y adoptar las medidas que correspondan. En ese sentido, afirma que el club trabajará para adoptar “las medidas más severas para los responsables”, al considerar que este tipo de conductas perjudican su imagen y el trabajo que realiza la comunidad de la institución.

La Comisión Directiva subraya que lo ocurrido fue protagonizado por “una minoría ajena al espíritu del evento” y que se trató de una situación aislada, en un ámbito distinto al que se desarrolló la actividad deportiva. Asimismo, sostiene que lo sucedido “no representa en absoluto al desarrollo del partido ni el comportamiento general de los más de 1200 hinchas” que acompañaron al club.

“El público presente mantuvo un buen comportamiento, acorde a un evento de alta intensidad, demostrando una vez más el compromiso y la cultura que caracteriza a nuestra gente”, agrega el texto.

Finalmente, Unión Atlética reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de formación y encuentro y asegura que trabajará para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.

Incidentes tras el clásico.

El comunicado fue publicado luego de que este jueves se jugara el clásico entre Unión Atlética y Malvín, que clasificó a Malvín a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, y se registraran disturbios en las inmediaciones de la sede del club.

Tras el partido, que finalizó sobre las 22:30, jugadores, familiares e hinchas de Malvín fueron a festejar, en un lugar donde también había personas que habían salido del club luego de los espectáculos de carnaval. En ese contexto, varios hinchas de Unión Atlética comenzaron a tirar piedras y botellas desde la plaza de enfrente hacia el restaurante lindero.

Según constató Subrayado, se rompió la moto de un delivery, hubo pedradas, lanzamiento de pirotecnia y daños a vehículos estacionados. Los incidentes quedaron filmados y, de acuerdo a testigos, participaron entre 20 y 25 personas; uno de ellos tenía un cuchillo.

Vecinos llamaron al 911 y señalaron demoras en la atención y en la llegada de los móviles. Se realizó la denuncia, no hubo personas lesionadas y la Policía identificó dos vehículos dañados, relevó testigos y cámaras de videovigilancia y dio intervención a Seguridad en el Deporte junto a la Jefatura de Policía de Montevideo.

Este viernes, la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) expresó su “más enérgico repudio y condena” a los episodios de violencia del jueves.