Cosse respondió a Delgado: “He pasado de estar indignada a estar azorada”

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse , respondió este miércoles a las declaraciones del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado , quien manifestó que no hay ningún préstamo no reembolsable concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) a la Intendencia para atender la situación del agua embotellada a la población más vulnerable.

“He pasado de estar indignada a estar azorada, verdaderamente. No hay otra palabra”, afirmó la intendenta al ser consultada al respecto. “No voy a decir que ya no lo puedo creer, porque no lo puedo creer y la realidad me demuestra día a día la capacidad de tergiversar la realidad que existe, verdad”, agregó.

“Cómo vamos a tener un préstamo si no tengo la autorización del Ministerio de Economía. Pedimos la autorización del Ministerio de Economía para poder hacer el trámite formal”, acotó. Cosse indicó que le envió una carta al presidente del BID, Ilan Goldfajn, a quien conoció personalmente cuando participó en la primera Cumbre de las Ciudades de las Américas que se realizó en abril en Denver, Estados Unidos.

“Preguntarle al BID si hay un préstamo no reembolsable aprobado parece una pregunta de 'Alicia en el país de las maravillas'. Cómo vamos a tener un préstamo aprobado si el Ministerio de Economía no nos deja. Eso es tergiversar la realidad, y la verdad que gente no se merece eso”, apuntó.

Reiteró el afán de colaborar de la comuna capitalina. “Nosotros queremos colaborar, no nos dejan colaborar”, dijo. “La política barata es bloquearnos a la hora de que nosotros queremos ayudar a las personas y no nos vamos a detener frente a eso, si tenemos que parar una obra la vamos a parar, porque entre darle agua a quienes la necesitan y arreglar una calle, no lo voy a dudar”, enfatizó.