"No hay ningún préstamo no reembolsable concedido del BID a la intendencia", dice Delgado a Cosse

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado , dijo a Subrayado este miércoles que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no habilitó ningún préstamo no reembolsable a la Intendencia de Montevideo, como afirmó Carolina Cosse el martes. "No sé de dónde salió", sostuvo.

"Podemos ratificar que no hay ningún préstamo no reembolsable, concedido a la Intendencia de Montevideo por el tema del déficit hídrico", afirmó. Y explicó que el "intercambio" que hay es entre el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) y el BID "para poder generar apoyos en varios temas de contingencia".

Sobre la "indignación" de Cosse y las acusaciones de la intendenta al gobierno, Delgado agregó: "No voy a calificar. Me pareció muy fuerte (el dicho de Cosse), porque en un tema tan sensible donde hay factores externos, no podemos jugar a la política chiquitita para ver qué ventajas sacamos".

El MEF rechazó el pedido de la intendencia de recibir recursos del BID. "Estoy indignada", expresó Cosse este martes. Afirmó que la respuesta del MEF está "bloqueando a la Intendencia en la ayuda a la gente".

La ministra Azucena Arbeleche detalla las medidas tomadas por el gobierno nacional, especificando el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para asistir a la población, y luego remarca que "de considerarse necesario" el Ministerio recurrirá a organismos multilaterales.