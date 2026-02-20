Cámara de Tecnologías preocupada por competitividad tras despidos en Sabre y otras empresas del sector

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) expresó su preocupación por la cantidad de despidos en empresas del sector. El presidente de la CUTI, Amílcar Perea, dijo que se trata de una situación global.

Perea indicó que la competitividad "está siendo seriamente afectada" y en el caso de Sabre, que anunció a sus funcionarios el despido de entre 150 y 200 personas, aguardan a tener más información de la empresa.

El titular de la CUTI se refirió a la calidad de la mano de obra uruguaya, pero apuntó a los costos del país. Consultado sobre la propuesta del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, de que las empresas notifiquen con antelación los despidos, Perea manifestó su postura contraria y afirmó que "no cambia nada que te den un aviso de 30 días o de lo que sea". "Lo que precisamos es justamente al revés, es mostrarle a esas empresas la calidad, la seriedad y lo que podemos brindarles con nuestros talentos a sus empresas y a sus clientes", enfatizó.

El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, coincidió con Perea en la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y expresó su malestar con la actuación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el tema. "Lo importante acá me parece que no es que te avisen que te vas a quedar sin trabajo, lo importante sería cuidarlo y generar nuevos puestos de trabajo", expresó el nacionalista. PARLAMENTO SABRE

