Ruta 30

Vuelco de una camioneta en Artigas deja un joven de 19 años muerto: viajaba como acompañante

El accidente ocurrió en la ruta 30, cerca del Puente Chiflero, en Artigas. El examen de alcoholemia al conductor dio resultado cero.

Autoridades investigan las causas del vuelco.

Foto: Policía de Artigas.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió sobre la una de la madrugada de este sábado en la ruta 30, cerca del Puente Chiflero, en Artigas. La víctima fue un joven de 19 años que viajaba como acompañante en una camioneta que volcó.

Cuando la Policía llegó al lugar halló el vehículo a unos cinco metros de la ruta, en una zona de pastizales, con importantes daños. En el lugar, había dos heridos, uno de ellos, un joven de 19 años.

fotopolicia-artigas-vuelco-camioneta-joven-fallecido
Foto: Policía de Artigas.

Ambos fueron trasladados al hospital local y el joven de 19 años murió como consecuencia de las heridas graves, informó la Policía.

El examen de alcoholemia realizado al conductor dio resultado cero.

fotopolicia-choque-vuelco-artigas-un-fallecido
Foto: Policía de Artigas.

La Policía Científica hizo un relevamiento de la escena, mientras que la camioneta —Chevrolet S10— será periciada. En tanto, la Fiscalía ordenó ubicar testigos y analizar cámaras de la zona, si las hubiera.

