Bomberos trabaja en el combate de un incendio en Cerros Azules; las llamas ya consumieron 1 hectárea

Bomberos con apoyo de la personal de la Intendencia de Maldonado trabajan en el combate de un incendio en Cerro Azules.
La Intendencia de Maldonado informó que al momento se encuentra cortada la ruta a dicha altura debido a la gran densidad de humo.
El foco se encuentra del lado sur de la ruta 9 y lleva consumidas más de una hectárea. Dicha ruta se encuentra cortada en esa zona debido a la gran densidad de humo.
Desde la comuna informaron que trabajan con autobombas, palas y motoniveladora junto al Departamento de Obras de la zona oeste, Municipio de Solís Grande.
En desarrollo.
