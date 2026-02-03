RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Bomberos trabaja en el combate de un incendio en Cerros Azules; las llamas ya consumieron 1 hectárea

La Intendencia de Maldonado informó que al momento se encuentra cortada la ruta a dicha altura debido a la gran densidad de humo.

IDM

IDM

IDM

IDM

El foco se encuentra del lado sur de la ruta 9 y lleva consumidas más de una hectárea. Dicha ruta se encuentra cortada en esa zona debido a la gran densidad de humo.

Desde la comuna informaron que trabajan con autobombas, palas y motoniveladora junto al Departamento de Obras de la zona oeste, Municipio de Solís Grande.

los primeros dos dias de trabajo de los bomberos uruguayos en incendios de biobio, en chile
Seguí leyendo

Los primeros dos días de trabajo de los bomberos uruguayos en incendios de Biobío, en Chile

En desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado en la cabina y falleció en el lugar
Un abatido y un herido

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
EL MIÉRCOLES SE CONOCERÁN AVANCES

Ministro Negro solicitó informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al clásico

Te puede interesar

Pudo haber sido el robo del siglo, dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja video
hay un requerido

"Pudo haber sido el robo del siglo", dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja
Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
Vecino relató que se sentían ruidos en ciertas horas de la madrugada donde delincuentes cavaron túnel video
CIUDAD VIEJA

Vecino relató que se sentían ruidos en "ciertas horas de la madrugada" donde delincuentes cavaron túnel

Dejá tu comentario