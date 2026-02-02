RECIBÍ EL NEWSLETTER
Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado en la cabina y falleció en el lugar

El siniestro ocurrió a la altura de Progreso, en el departamento de Canelones. Circulación de la rotonda de la zona estuvo obstruida.

siniestro-ruta-5-caminera
siniestro-ruta-5-policia-caminera

El siniestro se produjo sobre las 17:40 horas, en la zona de Progreso, Canelones, y las causas aún están por determinarse.

Policía Caminera informó que el camionero, que pretendía cruzar, quedó atrapado en el vehículo, tras el choque frontolateral, y falleció en el lugar.

Foto: Subrayado. Archivo.
El tránsito está ralentizado y la circulación de la rotonda está obstruida, advirtió Caminera.

siniestro-ruta-5-policia-caminera

