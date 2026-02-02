Conductor de un camión murió tras choque con una camioneta en ruta 5, a la altura del kilómetro 26.
Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado en la cabina y falleció en el lugar
El siniestro ocurrió a la altura de Progreso, en el departamento de Canelones. Circulación de la rotonda de la zona estuvo obstruida.
El siniestro se produjo sobre las 17:40 horas, en la zona de Progreso, Canelones, y las causas aún están por determinarse.
Policía Caminera informó que el camionero, que pretendía cruzar, quedó atrapado en el vehículo, tras el choque frontolateral, y falleció en el lugar.
El tránsito está ralentizado y la circulación de la rotonda está obstruida, advirtió Caminera.
