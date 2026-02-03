Suman 10 los detenidos por la excavación de un túnel con el objetivo de robar un banco; declaran este miércoles

Suman 10 los detenidos por la excavación de un túnel en Ciudad Vieja con el objetivo de robar un banco.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que cinco de los detenidos son de nacionalidad brasileña y paraguaya y declaran este miércoles ante la Justicia. Además, hay una persona requerida.

Policía Científica y Bomberos, con ayuda de un robot que inspecciona las alcantarillas, continúa trabajando en horas de la noche con el objetivo de encontrar herramientas que aporten información sobre qué entidad bancaria era la que estaba puesta en la mira de los delincuentes.

Los efectivos trabajan en torno al Banco República, al BBVA e Itaú.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno.

El caso

La Policía frustró este martes el intento de robo a un banco.

Los delincuentes cavaron un túnel dentro de un local abandonado, ubicado en Colón y 25 de Mayo, que daba hacia las alcantarillas para desde ahí ingresar al banco, según la hipótesis que maneja la Policía.

La investigación, que comenzó en el mes de diciembre, fue realizada por personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que se trata de un hecho sin precedentes en el país.

En el lugar se hizo presente el ministro del Interior, Carlos Negro junto a toda la plana mayor de la Jefatura de Policía de Montevideo.