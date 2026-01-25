Los primeros dos días de trabajo de los bomberos uruguayos en incendios de Biobío, en Chile

La Dirección Nacional de Bomberos informó cómo fueron los primeros dos días de trabajo de los efectivos que viajaron para colaborar con el control de incendios en Chile .

“La delegación uruguaya realizó tareas en la Región del Biobío, que incluyeron planificación de tareas asignadas, reconocimiento de la topografía y ataques indirectos al fuego, mediante la construcción de cortafuegos con herramientas manuales, en conjunto y coordinación con las Brigadas Forestales Chilenas”, indica el comunicado.

Este domingo las labores serán similares, y luego se desplazarán a otro foco.

Seguí leyendo Da Silva criticó el envío de bomberos a Chile, a la murga Doña Bastarda, y dijo que sostiene lo dicho sobre las multas

A las 13:25 horas de este viernes aterrizó en Concepción (Chile) el Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya con los 31 bomberos que ahora colaboran en el combate a incendios que han dejado al menos 21 muertos en el sur del país trasandino.

Comenzaron el mismo viernes las tareas, que se extenderán hasta el 31 de enero, cuando está previsto el retorno, informó a Subrayado el director del Sinae, Leandro Palomeque.

Los bomberos están acompañados por equipos médicos y llevaron consigo equipamiento manual y una camioneta de la institución. Principalmente, herramientas manuales para hacer cortafuegos y otras para el combate directo a las llamas.

Palomeque explicó que lo coordinado con Chile es que el Estado uruguayo se haga cargo del traslado aéreo de los efectivos, de sus seguros de vida y del equipamiento. En tanto, el país trasandino les dará alojamiento y alimento. Se prevé que trabajen solo durante las horas diurnas.