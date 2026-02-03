RECIBÍ EL NEWSLETTER
hay un requerido

"Pudo haber sido el robo del siglo", dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja

La información con la que se comenzó la investigación provino desde países vecinos. Entre los detenidos hay paraguayos y brasileños.

carlos-negro-tunel-ciudad-vieja

La investigación que permitió frustrar intento de robo a un banco en Ciudad Vieja comenzó en diciembre, informó el ministro del Interior Carlos Negro.

El jerarca dijo que recibieron "datos de dependencias policiales de países vecinos" y entre los detenidos hay paraguayos y brasileños.

"En este lugar se estaba construyendo un túnel que tenía por objetivo muy probablemente un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo del siglo", dijo el ministro.

Pablo Abdala, en el llamado a sala del ministro Carlos Negro. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Abdala dijo en el Parlamento que el accidente del ministro Carlos Negro "afecta su autoridad" y lo deja "en situación compleja"

Uno de los próximos pasos es que un equipo de Bomberos baje a las cloacas para inspeccionar el lugar.

De los detenidos, cinco fueron en la zona del túnel, "en el local, a la salida y fugando por las cloacas". Otros cuatro fueron en El Pinar y queda una persona requerida.

El local estaba aparentemente desocupado, pero alquilado desde mediados de 2025.

"Hay que ingresar a las cloacas, lo va a hacer el equipo de Bomberos, y ver hacia dónde conducen esas cloacas y dónde está la posible o eventual salida de la cloaca y hacia qué institución financiera estaba dirigida", dijo el ministro.

Temas de la nota

Lo más visto

video
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado en la cabina y falleció en el lugar
Un abatido y un herido

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
EL MIÉRCOLES SE CONOCERÁN AVANCES

Ministro Negro solicitó informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al clásico

Te puede interesar

Pudo haber sido el robo del siglo, dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja video
hay un requerido

"Pudo haber sido el robo del siglo", dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja
Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
Vecino relató que se sentían ruidos en ciertas horas de la madrugada donde delincuentes cavaron túnel video
CIUDAD VIEJA

Vecino relató que se sentían ruidos en "ciertas horas de la madrugada" donde delincuentes cavaron túnel

Dejá tu comentario