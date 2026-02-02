RECIBÍ EL NEWSLETTER
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera

El gerente de Estudios y Procesos de UTE, Juan Carlos Patrone, dijo a Subrayado que el equipo debe estar en 24° y que se debe pensar antes de abrir la puerta de la heladera para evitar que ambos, que funcionan como bomba de calor, trabajen correctamente.

aire-acondicionado-calle-equipo
heladera-consumo-ute

UTE realizó recomendaciones tras el anuncio de una ola de calor para estos días. El ente estatal emitió recomendaciones sobre el uso responsable del aire acondicionado durante este período de altas temperaturas.

El gerente de Estudios y Procesos de UTE, Juan Carlos Patrone, dijo a Subrayado que el uso del aire acondicionado es clave en los hogares por lo que es importante que el equipo funcione a 24°.

"Es una temperatura muy adecuada en especial para olas de calor porque lo principal para el confort humano es la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Cuanto mayor es la diferencia en este caso si tenemos 36° afuera, con 24° se siente, es muy sensible el ser humano a esa diferencia de temperatura y por lo tanto asegura el confort en el hogar", explicó.

canillitas, un oficio en extincion: imm busca habilitar que quioscos amplien productos tras notoria baja en ventas
Seguí leyendo

Canillitas, un oficio en extinción: IMM busca habilitar que quioscos amplíen productos tras notoria baja en ventas

Patrone señaló que si el equipo funciona a los 17°, la bomba de calor trabaja más tiempo para llegar a esa temperatura, además de hacerlo a un rendimiento menor.

Desde UTE también exhortaron a cerrar puertas y ventanas para evitar las fugas de calor al exterior e interior, de manera de generar menores consumos.

En lo que respecta a las heladeras, el jerarca explicó que funciona igual a una bomba de calor, por lo que en momentos de ola de calor si se abre con mucha frecuencia se genera un intercambio de calor haciendo que extraiga más calor de su interior y trabaja más.

UTE RECOMENDACIONES

Temas de la nota

Lo más visto

video
Un abatido y un herido

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo
EL PINAR, CANELONES

Accidente grave en la Interbalnearia deja cinco personas heridas, entre ellas una niña de 12 años
ABATIDO

Policía abatió a un delincuente e hirió a otro durante un intento de rapiña en ruta 1

Te puede interesar

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa video
REDES SOCIALES

Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa
Armada y Prefectura buscan a un hombre cuya embarcación se dio vuelta en la zona de Cabo Polonio
FUE VISTO POR UN GUARDAVIDAS

Armada y Prefectura buscan a un hombre cuya embarcación se dio vuelta en la zona de Cabo Polonio

Dejá tu comentario