UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera

UTE realizó recomendaciones tras el anuncio de una ola de calor para estos días. El ente estatal emitió recomendaciones sobre el uso responsable del aire acondicionado durante este período de altas temperaturas.

El gerente de Estudios y Procesos de UTE, Juan Carlos Patrone, dijo a Subrayado que el uso del aire acondicionado es clave en los hogares por lo que es importante que el equipo funcione a 24°.

"Es una temperatura muy adecuada en especial para olas de calor porque lo principal para el confort humano es la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Cuanto mayor es la diferencia en este caso si tenemos 36° afuera, con 24° se siente, es muy sensible el ser humano a esa diferencia de temperatura y por lo tanto asegura el confort en el hogar", explicó.

Patrone señaló que si el equipo funciona a los 17°, la bomba de calor trabaja más tiempo para llegar a esa temperatura, además de hacerlo a un rendimiento menor.

Desde UTE también exhortaron a cerrar puertas y ventanas para evitar las fugas de calor al exterior e interior, de manera de generar menores consumos.

En lo que respecta a las heladeras, el jerarca explicó que funciona igual a una bomba de calor, por lo que en momentos de ola de calor si se abre con mucha frecuencia se genera un intercambio de calor haciendo que extraiga más calor de su interior y trabaja más.