HASTA LA HORA 18.30

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 3 departamentos

El fenómeno que rige hasta la hora 18:30 podrá registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

tormenta-playa-este-uruguay

Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos.

El fenómeno que rige hasta la hora 18:30 podrá registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

meteorologia ceso la advertencia amarilla y emitio una naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
Meteorología cesó la advertencia amarilla y emitió una naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

Las principales localidades afectadas son:

Colonia: Todo el departamento.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

