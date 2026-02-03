Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 3 departamentos.
El fenómeno que rige hasta la hora 18:30 podrá registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos.
Las principales localidades afectadas son:
Colonia: Todo el departamento.
San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
