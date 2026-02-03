Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a nueve personas, cinco son extranjeras.
Vecino relató que se sentían ruidos en "ciertas horas de la madrugada" donde delincuentes cavaron túnel
También afirmó que no le llamaba la atención ver personas entrando y saliendo del local porque "a veces pasa que se meten intrusos" en los inmuebles de alrededores.
Vecino de la zona del túnel en Ciudad Vieja dijo que escuchaba ruidos. "A veces eran ciertas horas de la madrugada, que se sentían los ruidos", sostuvo. Pero los adjudicaba a obras. "No eran elocuentes, como el tema de la obra que arrancan a las 8:00 y terminan a las 5:00 de la tarde, a veces eran ciertas horas de la madrugada que se sentían los ruidos. A veces hay gente que por querer llevarse una changuita, unos pesos extras, le dicen si me terminás tal trabajo en tal tiempo, pasa esas cosas", añadió.
"Desde que vino la zona tarifada, murió Colón. Antes, era barrio de comerciantes, y el tema del estacionamiento tarifado lo mató. Entonces en la mayoría de los locales comerciales hacen viviendas. Y hay viviendas que están con problemas de derrumbe y no están habitadas. Las que no están habitadas a veces pasa que se meten intrusos", dijo al ser consultado sobre si observaba movimientos que le llamaran la atención.
