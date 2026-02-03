Vecino relató que se sentían ruidos en "ciertas horas de la madrugada" donde delincuentes cavaron túnel

Vecino de la zona del túnel en Ciudad Vieja dijo que escuchaba ruidos. "A veces eran ciertas horas de la madrugada, que se sentían los ruidos", sostuvo. Pero los adjudicaba a obras. "No eran elocuentes, como el tema de la obra que arrancan a las 8:00 y terminan a las 5:00 de la tarde, a veces eran ciertas horas de la madrugada que se sentían los ruidos. A veces hay gente que por querer llevarse una changuita, unos pesos extras, le dicen si me terminás tal trabajo en tal tiempo, pasa esas cosas", añadió.