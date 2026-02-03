RECIBÍ EL NEWSLETTER
Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde la escena que al menos 5 de los detenidos son de nacionalidad extranjera, entre ellos paraguayos y brasileños.

La Policía frustró un intento de robo a un banco en Ciudad Vieja. Al momento hay 9 detenidos; al menos 5 son extranjeros y además, hay una persona requerida.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que los delincuentes cavaron un túnel dentro de un local, ubicado en Colón y 25 de Mayo, que daba hacia las alcantarillas para desde ahí ingresar al banco, según la hipótesis que maneja la Policía.

La investigación, que comenzó en el mes de diciembre, fue realizada por personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

Rapiñaron a un hombre de 84 años en su casa en Parque Rodó: lo amenazaron con revólver, lo encerraron y le robaron

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que se trata de un hecho sin precedentes en el país.

En el lugar se encuentra el ministro del Interior, Carlos Negro; trabaja Bomberos, Policía Científica y personal de la Digoe.

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
