RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL MIÉRCOLES SE CONOCERÁN AVANCES

Ministro Negro solicitó informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al clásico

El miércoles se realizará otra instancia para conocer los avances de la investigación. hubo 9 personas detenidas, dos de ellas un día antes del partido; se trata de hinchas de Nacional. Las restantes 7 fueron detenidas en el clásico, una por intentar ingresar pirotecnia y las otras por desacato y estupefacientes.

pirotecnia-clásico-centenario-enero

El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió este lunes con el Comando de la Policía y con Seguridad en el Deporte y solicitó la elaboración de un informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al partido clásico.

El miércoles se realizará otra instancia para conocer los avances de la investigación.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que se ingresaron banderas mucho más grande de las permitidas. Además, dijo que hubo 9 personas detenidas, dos de ellas un día antes del partido; se trata de hinchas de Nacional. Las restantes 7 fueron detenidas en el clásico, una por intentar ingresar pirotecnia.

Carlos Negro en Comisión Permanente. Foto: Foco UY
Seguí leyendo

Negro en el Parlamento por seguridad: "Estamos eligiendo el camino de las respuestas públicas serias"

Fuentes policiales indicaron que no se registraron bengalas náuticas.

Fuentes de CAFO dijeron a Subrayado que por primera vez la Policía llevó adelante un operativo detallista y exhaustiva. Realizaron encintados, algunos efectivos durmieron en la zona del estadio.

Las cajas de la pirotecnia fueron halladas dentro del estadio una vez finalizado el encuentro clásico. La Policía levantó huellas digitales para llegar a los responsables del ingreso de la misma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2018436005636854269&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
Un abatido y un herido

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
ABATIDO

Policía abatió a un delincuente e hirió a otro durante un intento de rapiña en ruta 1

Te puede interesar

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa video
REDES SOCIALES

Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa
Armada y Prefectura buscan a un hombre cuya embarcación se dio vuelta en la zona de Cabo Polonio
FUE VISTO POR UN GUARDAVIDAS

Armada y Prefectura buscan a un hombre cuya embarcación se dio vuelta en la zona de Cabo Polonio

Dejá tu comentario