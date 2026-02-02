Ministro Negro solicitó informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al clásico

El ministro del Interior, Carlos Negro , se reunió este lunes con el Comando de la Policía y con Seguridad en el Deporte y solicitó la elaboración de un informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al partido clásico .

El miércoles se realizará otra instancia para conocer los avances de la investigación.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que se ingresaron banderas mucho más grande de las permitidas. Además, dijo que hubo 9 personas detenidas, dos de ellas un día antes del partido; se trata de hinchas de Nacional. Las restantes 7 fueron detenidas en el clásico, una por intentar ingresar pirotecnia.

Fuentes policiales indicaron que no se registraron bengalas náuticas.

Fuentes de CAFO dijeron a Subrayado que por primera vez la Policía llevó adelante un operativo detallista y exhaustiva. Realizaron encintados, algunos efectivos durmieron en la zona del estadio.

Las cajas de la pirotecnia fueron halladas dentro del estadio una vez finalizado el encuentro clásico. La Policía levantó huellas digitales para llegar a los responsables del ingreso de la misma.