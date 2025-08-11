Bergara dijo que estaban "a punto" de reactivar el Gusanito Manzana pero tras la muerte del niño seguirá clausurado

"Estábamos a punto de reactivar el juego. Vamos a hacer un compás de espera en eso y ver cómo sucedieron los acontecimientos", expresó Bergara al ser consultado. Dijo que "siempre se pueden mejorar los protocolos" pero señaló que "fueron circunstancias ajenas a los mecanismos de seguridad".

"Vamos a ver si surge de Fiscalía si se puede avanzar (en la seguridad de las atracciones)", agregó.

El niño fue encontrado muerto en su casa de Colinas de Solymar, en Canelones, a las ocho de la mañana de este lunes. La madre fue a su habitación y al verlo, estaba inconsciente. La investigación está a cargo de la fiscal Cristina Falcomer.

La madre del menor denunció a principios de agosto condiciones precarias del juego mecánico, y demandó a la empresa concesionaria y a la Intendencia de Montevideo (IMM). El juego, ubicado en la zona infantil del Parque Rodó, continúa clausurado. La IMM comunicó ese mismo fin de semana que la atracción estaría fuera de funcionamiento, hasta aclarar lo ocurrido, a nivel penal.

Un video difundido el 22 de julio confirmó que el niño iba en la falda de su padre, que está prohibido. Un hombre que iba en ese momento a bordo del Gusanito Manzana, con un menor, se autofilmó. Y en la parte trasera se observa a las víctimas.

Ese fue un nuevo elemento para la investigación sobre el accidente que lleva adelante la fiscal Graciela Peraza, además de los videos de tres cámaras de seguridad que aportó la empresa propietaria del juego, ubicado próximo a 21 de Setiembre esquina Bulevar Artigas.