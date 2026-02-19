"Lo que les pido es humor": Bergara se refirió a las críticas de Cayó la Cabra

El intendente Mario Bergara se refirió a las críticas que la murga Cayó la Cabra realizó sobre su gestión y las administraciones frenteamplistas en Montevideo . El intendente dijo que toma los cuestionamientos con humor.

“Me divierten. La murga tiene un determinado formato de mensaje, es el que le llega a la población. No es cuestión de discutir frase a frase cuánto hay de cierto, yo lo que les pido a las murgas y a los conjuntos es humor. Y creo que hay bastante humor”, expresó.

Agregó: “Veo alguna murga que nos pone una fichita, como decir: todo esto en 35 años, ahora Mario te toca ver cómo arreglar todo esto. Esperemos no defraudar”. “Me divierten”, insistió.

Seguí leyendo Para Bergara, rebaja de multas debe ser orientada a quienes "pagan en tiempo y forma"

En su repertorio, Cayó la Cabra incluyó referencias al estado de la ciudad y a la continuidad del Frente Amplio en la Intendencia. “... Si te quieres deprimir / con un mate y con bizcochos / solo tienes que salir / a pasear por 18”, canta uno de los tramos.

En otro pasaje señala: “... Si el Centro de la ciudad / está así de descuidado / no te quiero ni decir / los barrios más olvidados...”.

La murga también ironiza sobre los resultados electorales: “Que siga ganando el Frente la intendencia últimamente la verdad que es un milagro” y “... acá muchos indignados / te votaron desconfiados / pero igual ganarle / siempre a la coalición / nos desborda de alegría / como desborda el contenedor...”.

Mirá el espectáculo de Cayó la Cabra.