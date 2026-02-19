El intendente Mario Bergara se refirió a las críticas que la murga Cayó la Cabra realizó sobre su gestión y las administraciones frenteamplistas en Montevideo. El intendente dijo que toma los cuestionamientos con humor.
"Lo que les pido es humor": Bergara se refirió a las críticas de Cayó la Cabra
“Veo alguna murga que nos pone una fichita (…) Esperemos no defraudar”, señaló Mario Bergara, intendente de Montevideo.
“Me divierten. La murga tiene un determinado formato de mensaje, es el que le llega a la población. No es cuestión de discutir frase a frase cuánto hay de cierto, yo lo que les pido a las murgas y a los conjuntos es humor. Y creo que hay bastante humor”, expresó.
Agregó: “Veo alguna murga que nos pone una fichita, como decir: todo esto en 35 años, ahora Mario te toca ver cómo arreglar todo esto. Esperemos no defraudar”. “Me divierten”, insistió.
Para Bergara, rebaja de multas debe ser orientada a quienes "pagan en tiempo y forma"
En su repertorio, Cayó la Cabra incluyó referencias al estado de la ciudad y a la continuidad del Frente Amplio en la Intendencia. “... Si te quieres deprimir / con un mate y con bizcochos / solo tienes que salir / a pasear por 18”, canta uno de los tramos.
En otro pasaje señala: “... Si el Centro de la ciudad / está así de descuidado / no te quiero ni decir / los barrios más olvidados...”.
La murga también ironiza sobre los resultados electorales: “Que siga ganando el Frente la intendencia últimamente la verdad que es un milagro” y “... acá muchos indignados / te votaron desconfiados / pero igual ganarle / siempre a la coalición / nos desborda de alegría / como desborda el contenedor...”.
