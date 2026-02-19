RECIBÍ EL NEWSLETTER
Murgas

"Lo que les pido es humor": Bergara se refirió a las críticas de Cayó la Cabra

“Veo alguna murga que nos pone una fichita (…) Esperemos no defraudar”, señaló Mario Bergara, intendente de Montevideo.

Mario Bergara, intendente de Montevideo.

bergara-risa-nota

El intendente Mario Bergara se refirió a las críticas que la murga Cayó la Cabra realizó sobre su gestión y las administraciones frenteamplistas en Montevideo. El intendente dijo que toma los cuestionamientos con humor.

“Me divierten. La murga tiene un determinado formato de mensaje, es el que le llega a la población. No es cuestión de discutir frase a frase cuánto hay de cierto, yo lo que les pido a las murgas y a los conjuntos es humor. Y creo que hay bastante humor”, expresó.

Agregó: “Veo alguna murga que nos pone una fichita, como decir: todo esto en 35 años, ahora Mario te toca ver cómo arreglar todo esto. Esperemos no defraudar”. “Me divierten”, insistió.

para bergara, rebaja de multas debe ser orientada a quienes pagan en tiempo y forma
Seguí leyendo

Para Bergara, rebaja de multas debe ser orientada a quienes "pagan en tiempo y forma"

En su repertorio, Cayó la Cabra incluyó referencias al estado de la ciudad y a la continuidad del Frente Amplio en la Intendencia. “... Si te quieres deprimir / con un mate y con bizcochos / solo tienes que salir / a pasear por 18”, canta uno de los tramos.

En otro pasaje señala: “... Si el Centro de la ciudad / está así de descuidado / no te quiero ni decir / los barrios más olvidados...”.

La murga también ironiza sobre los resultados electorales: “Que siga ganando el Frente la intendencia últimamente la verdad que es un milagro” y “... acá muchos indignados / te votaron desconfiados / pero igual ganarle / siempre a la coalición / nos desborda de alegría / como desborda el contenedor...”.

Mirá el espectáculo de Cayó la Cabra.

Embed - Cayó La Cabra - Etapa 5 - Segunda Rueda - Carnaval 2026

Temas de la nota

Lo más visto

video
Claudio Gaucher

Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
CANAL 10

Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay"
MONTEVIDEO

Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores
CONDUCTOR DE GRAN HERMANO URUGUAY

"Colo" Gianarelli: "Es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay"

Te puede interesar

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos video
RECLAMÓ POR HERRAMIENTA DE NOTIFICACIÓN

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"
Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos video
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía
RENEGOCIACIÓN DE ARAZATÍ

Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía

Dejá tu comentario