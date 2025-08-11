Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó

El niño de 2 años que el sábado 19 de julio se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó , murió en la mañana de este lunes, informaron fuentes del Ministerio del Interior y de la Jefatura Policía de Canelones a Subrayado.

El menor fue encontrado inconsciente por su madre, cuando lo quiso despertar, este lunes a las ocho de la mañana. Ambos estaban en su casa de Colinas de Solymar –Canelones–. La fiscal Cristina Falcomer ordenó la autopsia del cuerpo para saber la causa de muerte.

Los médicos le habían hecho una tomografía al niño, que debía ser llevado a un control médico el 18 de agosto, agregaron fuentes del caso.

Seguí leyendo Bergara dijo que estaban "a punto" de reactivar el Gusanito Manzana pero tras la muerte del niño seguirá clausurado

El niño había sufrido traumatismo de cráneo y estuvo internado casi dos semanas en el CTI del Servicio Médico Integral (SMI), en su sede del barrio La Blanqueada, en Montevideo. Su padre, de 67 años, también sufrió heridas y estuvo internado en el mismo sanatorio.

La madre del niño denunció a principios de agosto condiciones precarias del juego mecánico, y demandó a la empresa concesionaria y a la Intendencia de Montevideo (IMM). El juego, ubicado en la zona infantil del Parque Rodó, continúa clausurado. La IMM comunicó ese mismo fin de semana que la atracción estaría fuera de funcionamiento, hasta aclarar lo ocurrido, a nivel penal.

Un video difundido el 22 de julio confirmó que el niño iba en la falda de su padre, que está prohibido. Un hombre que iba en ese momento a bordo del Gusanito Manzana, con un menor, se autofilmó. Y en la parte trasera se observa a las víctimas.

Ese fue un nuevo elemento para la investigación sobre el accidente que lleva adelante la fiscal Graciela Peraza, además de los videos de tres cámaras de seguridad que aportó la empresa propietaria del juego, ubicado próximo a 21 de Setiembre esquina Bulevar Artigas.