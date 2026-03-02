RECIBÍ EL NEWSLETTER
REESTRUCTURA EN LA EMPRESA

Autoridades de BASF se reúnen este martes con el Ministerio de Trabajo tras anuncio de despidos en febrero

La reunión será a las 10:00 de la mañana, con Tobías Dratt, presidente del Global Business Service, y Patricia Nunes, country manager de Hub Uruguay para las Américas.

Autoridades de la empresa BASF se reunirán este martes con el Ministerio de Trabajo, luego del anuncio de que despedirá “entre 30% y 40%” su plantilla de trabajadores que es de unos 1.200.

En la reunión estarán el presidente de Global Business Services de BASF, Tobías Dratt, y la country manager de Hub Uruguay para las Américas, Patricia Nunes.

Fuentes allegadas a la empresa señalaron a Subrayado que en la reunión se planteará la situación actual de la empresa a nivel global y aclaran que seguirá operando en Uruguay pero con cambios.

En la primera quincena de febrero, cuando se conoció la noticia, fuentes empresariales consultadas por Subrayado señalaron que la decisión se debe básicamente a un problema de costos, con otras localizaciones que pueden ofrecer el mismo servicio a menor costo a nivel global. Las mismas fuentes no descartan la posible influencia de la Inteligencia Artificial, que está en proceso de adopción exponencial en varias áreas.

"Estamos actuando después, porque la empresa ya tomó la decisión. Hasta que tengamos toda la información no podemos pensar mucho más que las cosas que ya están arriba de la mesa, las políticas que ya existen" como formación y capacitación a través de Inefop, seguro de desempleo, y reperfilamiento y acompañamiento para la realizar del currículum en busca de la reinserción laboral", dijo en su momento la directora de Trabajo, Marcela Barrios.

