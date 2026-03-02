RECIBÍ EL NEWSLETTER
Director de Secundaria dijo que "en términos generales" el año comienza "bien" con más del 91% de horas asignadas

Manuel Oroño reconoció que hay "algunos inconvenientes puntuales" en liceos con grupos superpoblados para los que las autoridades trabajan para solucionarlos, afirmó.

El director general de Secundaria, Manuel Oroño, dijo que "en términos generales" se comienza "bien" el año electivo, aunque reconoció que hay "algunos inconvenientes puntuales" en liceos con grupos superpoblados.

Oroño indicó que más del 91% de las horas docentes fueron asignadas y más del 90% de los grupos con profesor. "Eso, para nosotros, es muy importante", afirmó. Con respecto a la superpoblación en algunos liceos debido a la matrícula, el jerarca indicó que se trabaja en estas semanas para solucionar los inconvenientes.

Sobre el liceo con bachillerato en La Teja, Oroño recordó que se aprobó en el presupuesto y está el compromiso de las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP de comenzar su construcción en este período de gobierno. "Ya hay un par de terrenos en vista para poder adquirirlos y a partir de ahí hacer el proyecto que todavía no está pronto", sostuvo.

Oroño se refirió al "desafío enorme" de la alimentación en los liceos con la incorporación de 28 nuevos comedores este año en todo el país. "Eso implica que muchos estudiantes accedan a alimentación, imprescindible para poder tener una aprendizaje significativo, y va a ser un desafío para los liceos para poder atenderlos en las mejores condiciones", destacó.

