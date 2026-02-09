RECIBÍ EL NEWSLETTER
BASF Services Americas

Importante empresa de servicios inicia fuerte reducción de personal

La primera decisión es de bajar “entre 30% y 40%” su plantilla de trabajadores que es de unos 1.500 empleados, y no descartan que el proceso siga.

basf-montevideo-uruguay

La empresa BASF Services Americas, que ocupa a unos 1.200 personas, inicia un proceso de reestructuración de personal con los despidos de entre 30% y 40% del personal, dijeron a Subrayado informantes empresariales. Las razones que maneja la compañía son los altos costos que tienen en el país, según las fuentes.

BASF es un centro de servicios de dicha empresa química internacional, que da el soporte en las áreas de finanzas, recursos humanos, logística y tecnología, a las operaciones de BASF en todo el continente.

La empresa ocupa en torno a 1.200 personas con sede en el World Trade Center de Montevideo.

Foto: AFP.
La información a la que accedió Subrayado indica que la reducción que se informará esta semana es de entre 30% a 40% del personal, en un proceso paulatino, que no se descarta que continúe.

Fuentes empresariales consultadas por Subrayado señalaron que la decisión se debe básicamente a un problema de costos, con otras localizaciones que pueden ofrecer el mismo servicio a menor costo a nivel global. Las mismas fuentes no descartan la posible influencia de la Inteligencia Artificial, que está en proceso de adopción exponencial en varias áreas.

