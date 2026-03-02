RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN EL MARTES DE TARDE

Blancos, colorados e independientes retoman la coordinación política de la coalición, anunció Álvaro Delgado

Blancos, colorados e independientes se reúnen el martes de tarde en la Casa del Partido Colorado. El presidente del Directorio blanco Álvaro Delgado, dijo que retoman así la coordinación de la coalición.

Los partidos que integran la Coalición Republicana: blancos, colorados e independientes, se reunirán el martes a las 5 de la tarde para retomar “la coordinación política de la coalición”, adelantó este lunes el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado.

La reunión será en la Casa del Partido Colorado, en la calle Martínez Trueba, y servirá para analizar y coordinar posiciones sobre temas de actualidad, como el balance que este lunes de noche hará el presidente Orsi ante la Asamblea General tras cumplir su primer año de gobierno.

Este lunes el Directorio blanco recibió al excanciller Omar Paganini, con quien analizó la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que la semana pasada fue aprobado por el Parlamento y ya fue promulgado por el presidente Orsi.

PRIMER AÑO DE ORSI

Delgado realizó un balance del primer año de gobierno de Yamandú Orsi. El nacionalista sostuvo que "es un gobierno que desaprovechó el primer año de gobierno en hacer cosas" que "usó mucho más el retrovisor que el parabrisas; se dedicó a mirar para atrás en vez de mirar para adelante". "Aquello de que poco ruido y muchas nueces; acá no hubo ni ruido ni nueces; creo que faltó acción en un primer año de gobierno que es clave para encarar una política de un gobierno en seguridad, en pobreza infantil, en descentralización", afirmó.

CANCILLERÍA SOBRE MEDIO ORIENTE

Delgado también expresó su preocupación por la emisión de dos comunicados por parte de la Cancillería uruguaya sobre la situación en Irán.

