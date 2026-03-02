Ojeda dijo que anuncio sobre Ministerio de Justicia es "cortina de humo"; coalición analizará discurso de Orsi el martes

La Coalición Republicana analizará este martes el discurso que brinde el presidente de la República, Yamandú Orsi , ante la Asamblea General este lunes, dijo el senador colorado Andrés Ojeda .

"Espero anuncios importantes en los temas importantes", dijo el senador y mencionó seguridad, economía, empleo y salario. "Estamos en la puerta de la recisión, estamos con problemas grandes. Que el ministro de Economía salga a decir y aclarar que la casa está en orden, tan en orden no está porque precisa salir a decir y aclarar lo que evidentemente no es obvio".

Uno de los anuncios del gobierno será la creación del Ministerio de Justicia, ante lo que Ojeda consideró que es "una cortina de humo".

Seguí leyendo Ojeda: "No puede ser que temas como el de Cardama tapen o escondan la epidemia de asesinatos que tenemos hoy"

"No lo mandaron con el Presupuesto, no le previeron Presupuesto. Saben que no tienen los votos para aprobarlo y el proyecto que tiene el Ministerio del Interior para llevar al INR, a las cárceles, como servicio descentralizado, ya prevé que se vincule al Poder Ejecutivo a través del propio Ministerio del Interior", indicó.

"Nosotros fuimos los principales promotores de esta idea, pero creo que este gobierno no da garantías para la aplicación de esto", dijo. "Un gobierno que quiere cambiar a la fiscal de Corte de manera antojadiza porque no le gusta, sin dar ningún argumento, porque puso a determinada fiscal a investigar el caso del exsenador Charles Carrera. Creo que no es un gobierno que se precie por el mayor respeto al Poder Judicial y creo que utilizaría mal esta herramienta", añadió.

"Las herramientas poderosas son positivas o negativas. Yo si mañana me dan un kilo de uranio podré poner una central nuclear o hacer una bomba. El uranio es el mismo, entonces no estoy dispuesto a darle ningún uranio a este gobierno en este sentido", remarcó.