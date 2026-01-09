La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) advierte por estafa que se realizan con llamadas telefónicas vía Whatsapp, con un número uruguayo.
ASSE alerta por estafa a través de llamadas de Whatsapp: hasta el momento los delincuentes usan número uruguayo
Desde la Administración de Servicios de Salud del Estado llaman a la población a estar atentos.
"En estas últimas horas, el Área de Seguridad Informática de ASSE, ha detectado la realización de llamadas vía WhatsApp, incluyendo el logo de ASSE. Se trata de otro intento de estafa, asociada hasta el momento con el siguiente número: +598 95 840 568. En esta oportunidad, el número es uruguayo y no se descarta que en el correr de las próximas horas, se identifiquen otros números", indica el comunicado.
Desde la empresa pública solicitan a la población a estar atentos.
Intento de rapiña a equipo de salud mediante amenaza con arma de fuego: "Bajate y dame todo"
En octubre, la estatal también había detectado estafas con el uso de su logo. En ese momento, los delincuentes pretendían hackear los celulares a los que accedían y acceder a todos los datos de las personas, incluidas sus cuentas bancarias.
Dejá tu comentario