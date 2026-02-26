loDos hombres y dos mujeres, todos colombianos, fueron condenados en Melo luego que la Policía de Cerro Largo desarticulara una red delictiva dedicada a préstamos ilegales con intereses abusivos y extorsión.
Cuatro colombianos condenados por préstamos ilegales; amenazaron con un arma a un hombre que se atrasó en las cuotas
La Policía identificó un vehículo utilizado por la organización y una vivienda en el barrio Serrato, que funcionaba como base de operaciones.
Tras la denuncia de un hombre de 46 años, víctima de amenazas de muerte por parte de un prestamista extranjero, personal del área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Jefatura se hizo cargo de las actuaciones del caso.
El denunciante solicitó un préstamo de 5.000 pesos con una modalidad de pago diario y al no poder afrontar las cuotas, comenzó a ser hostigado y amenazado con un arma de fuego.
La investigación policial logró identificar al vehículo utilizado por la organización y una vivienda del barrio Serrato, que funcionaba como base de operaciones. En un allanamiento, se detuvieron a los cuatro extranjeros y se incautaron 45.958 pesos y 20 dólares, cuatro celulares de alta gama, documentación y registros de cobros diarios.
Los cuatro detenidos fueron condenados por asociación para delinquir y usura. Tres de ellos, deberán cumplir 12 meses de libertad a prueba, con arresto domiciliario nocturno los primeros dos meses, y 6 meses de servicios comunitarios. En tanto, otro deberá cumplir con 10 meses de libertad a prueba y prohibición estricta de acercamiento a la víctima. Todos tienen cierre de fronteras.
