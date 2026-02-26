RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN "CAFETEROS TRES"

Cuatro colombianos condenados por préstamos ilegales; amenazaron con un arma a un hombre que se atrasó en las cuotas

La Policía identificó un vehículo utilizado por la organización y una vivienda en el barrio Serrato, que funcionaba como base de operaciones.

loDos hombres y dos mujeres, todos colombianos, fueron condenados en Melo luego que la Policía de Cerro Largo desarticulara una red delictiva dedicada a préstamos ilegales con intereses abusivos y extorsión.

Tras la denuncia de un hombre de 46 años, víctima de amenazas de muerte por parte de un prestamista extranjero, personal del área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Jefatura se hizo cargo de las actuaciones del caso.

El denunciante solicitó un préstamo de 5.000 pesos con una modalidad de pago diario y al no poder afrontar las cuotas, comenzó a ser hostigado y amenazado con un arma de fuego.

La investigación policial logró identificar al vehículo utilizado por la organización y una vivienda del barrio Serrato, que funcionaba como base de operaciones. En un allanamiento, se detuvieron a los cuatro extranjeros y se incautaron 45.958 pesos y 20 dólares, cuatro celulares de alta gama, documentación y registros de cobros diarios.

Los cuatro detenidos fueron condenados por asociación para delinquir y usura. Tres de ellos, deberán cumplir 12 meses de libertad a prueba, con arresto domiciliario nocturno los primeros dos meses, y 6 meses de servicios comunitarios. En tanto, otro deberá cumplir con 10 meses de libertad a prueba y prohibición estricta de acercamiento a la víctima. Todos tienen cierre de fronteras.

