ASSE y UTE advierten por intentos de estafa a través de llamadas, mensajes y correos electrónicos

Exhortan a la población a estar atenta ante este tipo de situaciones, solo comunicarse por canales oficiales y no brindar datos personales.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó mediante un comunicado que en las últimas horas tomó conocimiento de la realización de llamadas o envíos de mensajes desde números de teléfonos celulares identificados con un logo de ASSE, proponiendo llevar adelante determinados pasos que incluyen información sobre datos personales y solicitando un código QR, con la excusa de una campaña vinculada a un nuevo esquema de vacunación. Dichos contactos están asociados a números de origen correspondientes a Argentina.

ASSE indica que se trata de una nueva modalidad de estafa que pretende hackear el celular y acceder a todos los datos de las personas, incluidas sus cuentas bancarias.

Ante esta situación, ASSE exhorta a la población a estar atenta ante este tipo de situaciones y resalta nuevamente que no realiza ningún tipo de campaña de ese estilo por esta vía.

La misma situación se dio con UTE.

Ante mails fraudulentos con el título “Notificación oficial – saldo pendiente”, donde se pide a los clientes que paguen una deuda a través de un link adjunto, la empresa recuerda sus únicos canales oficiales en redes sociales y el portal web ute.com.uy.

La empresa gubernamental informa que en ningún caso solicita datos personales a través de correos electrónicos, videollamadas o llamadas mediante Whatsapp. Por lo tanto, recomienda nunca brindar datos personas ante solicitudes que provengan de canales digitales distintos a los corporativos oficiales de la empresa.

Asimismo, UTE alienta a ignorar mensajes con ofertas o prepuestas de inversiones que resulten dudosas y hace énfasis en las buenas prácticas para evitar amenazas informáticas.

