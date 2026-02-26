Mujer compró un cordero por redes sociales y sospecha recibió un perro en mal estado; Policía investiga el caso

Gabriela es una mujer que compró un cordero a través de redes sociales para festejar el cumpleaños de su hijo de 1 año y recibió un perro .

La mujer contó a Subrayado que buscaron precios y dieron con una cuenta en la que efectuaron la compra. Le llevaron el cordero hasta la puerta de su casa y se lo cobraron en efectivo, $2.633; el animal pesó 12,600 gramos y cuando fue a guardarlo notó que había algo raro.

El animal tenía un fuerte olor y en la familia empezaron a sospechar que no se trataba de un cordero.

"Yo quería comprar un cordero porque tengo un gordito que cumple un año entre dos semanas y les encargué. Antes de ayer programamos la entrega, no tienen local físico, te entregan a domicilio, pagas en el momento, tampoco tenés que hacer transferencia ni nada porque supuestamente a ellos los estafan con transferencia", relató.

Y agregó: "El martes tres y media de la tarde viene un muchacho en una camioneta y me entrega el cordero. Se lo pago, casi 3.000 pesos, se va y me lo deja arriba de la mesa. Inmediatamente abro la caja para ver qué había adentro, todavía jodiendo dije voy a fijarme si no es un perro. Abro la caja, yo estaba con mi suegra, así como abro era imponente el olor que tenía eso y llamé y le dije esto no es un cordero".

Gabriela llamó a la vecina que está acostumbrada ya que tiene campo y le confirmó que se trataba de un perro.

"Todo esto pasó 20 minutos e inmediatamente les escribo. Quiero saber qué me mandaron porque esto es todo menos un cordero. Quiero que ya me traigan mi dinero y se lleven esto de acá. No me contestan, pasó una hora, dos horas, busco la publicación (...) encuentro que tienen dos números de contacto. Llamo al otro número, no me atienden, escribo y me contestan", contó.

Gabriela dijo que le respondieron que al día siguiente le hacían el cambio porque no estaba el repartidor y que freezara el animal. "Vengan hoy porque si no con las cámaras que tengo frente a mi casa tengo la grabación del vehículo y del muchacho y voy a hacer la denuncia", comentó.

Gabriela radicó la denuncia y la Policía está investigando la situación a la espera del ADN, clave en el caso. Autoridades de INAC, INBA y de la Intendencia de Montevideo fueron a la casa y, ante las mismas sospechas de que no se trataba de un cordero, se llevaron el animal.

Gabriela contó que el veterinario dijo que no se trataba de un cordero. "Me enteré desde ese momento que lo están rastreando y que hay otra denuncia", indicó.

Y agregó: "Quiero que los agarren obviamente, mi dinero sé que no lo voy a recuperar, es más la impotencia de saber que están haciendo eso".