Violencia doméstica en Florida: "Mi padre le tiró un cuchillo a mi madre", escribió una niña que pidió ayuda al sistema Ojos en Alerta

La rápida acción de una niña que activó el denominado sistema " Ojos en Alerta ", implementado por la Intendencia de Florida , permitió que la Policía intervenga en un caso de violencia de género.

La Policía detuvo este jueves a un hombre de 34 años en el departamento de Florida, luego de que este agrediera a cuchillazos a su pareja, una mujer de 44 años.

Quien denunció esta situación de violencia fue la hija de la pareja. A través de su celular relató la situación y envió la ubicación exacta del domicilio y esto permitió la intervención inmediata de la Guardia Municipal.

“Hola, pueden venir?: mi padre le tiró un cuchillo a mi madre con mi hermano en brazos, amenaza con matar”.

La pequeña utilizó el programa “Ojos en Alerta”, un sistema de prevención ciudadana implementado por la Intendencia de Florida.

Esta herramienta se instaló a fines del año pasado, funciona vía WhatsApp y conecta a los vecinos directamente con el Centro de Monitoreo de la intendencia.

Ignacio Barreiro, responsable del Centro de Monitoreo y coordinador local del programa, habló con Subrayado sobre este episodio y el alcance de la herramienta.

Aseguró que fue un mensaje bastante duro y de inmediato los operadores, capacitados para dejar las emociones de lado y canalizar rápidamente la acción, dieron aviso y la Policía actuó.

"Por suerte, dentro de todo lo malo, se puede hablar de que esta herramienta funciona muy bien y actuó de inmediato la guardia en comunicación con la Unidad de Violencia de Género de Jefatura y personal de GRT y se pudo llegar en el entorno de los 2-3 minutos a la vivienda; se detuvo al sospechoso y se encuentra bajo la jurisdicción de la Justicia", relató.