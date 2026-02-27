Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene

El Poder Ejecutivo fijó este viernes los nuevos precios de los combustibles que regirán durante los meses de marzo y abril. A partir del 1º de marzo, las naftas bajan 90 centésimos por litro, 1,58 pesos en el gasoil y se mantiene sin cambios el precio del kilo de supergás.
Las nuevas tarifas tuvieron en cuenta el informe de precios de venta al público de referencia de la Ursea, que consideró la paridad de importación de enero y febrero, el factor de ajuste, los márgenes de distribución, y las tasas e impuestos.
Los nuevos precios son los siguientes:
Nafta Súper 95: $76,88 (precio anterior: $77,79, baja $0,91).
Nafta Premium 97: $79,40 (precio anterior: $80,30, baja $0,90).
Gasoil 50-S: $47,32 (precio anterior: $48,90, baja $1,58).
Gasoil 10-S: $54,32 (precio anterior: $55,90, baja $1,58).
Supergás: $88,46 (el precio se mantiene incambiado desde el 1 de setiembre de 2025).
El decreto de las nuevas tarifas fue firmado por el presidente Yamandú Orsi; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
Las nuevas tarifas tuvieron en cuenta el informe de precios de venta al público de referencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) que consideró los precios de paridad de importación de los meses de enero y febrero, el factor de ajuste, los márgenes de distribución, y las tasas e impuestos correspondientes.
