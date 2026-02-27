Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene

El Poder Ejecutivo fijó este viernes los nuevos precios de los combustibles que regirán durante los meses de marzo y abril. A partir del 1º de marzo, las naftas bajan 90 centésimos por litro, 1,58 pesos en el gasoil y se mantiene sin cambios el precio del kilo de supergás.

Nafta Premium 97: $79,40 (precio anterior: $80,30, baja $0,90).

Gasoil 50-S: $47,32 (precio anterior: $48,90, baja $1,58).

Gasoil 10-S: $54,32 (precio anterior: $55,90, baja $1,58).

Supergás: $88,46 (el precio se mantiene incambiado desde el 1 de setiembre de 2025).

El decreto de las nuevas tarifas fue firmado por el presidente Yamandú Orsi; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Las nuevas tarifas tuvieron en cuenta el informe de precios de venta al público de referencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) que consideró los precios de paridad de importación de los meses de enero y febrero, el factor de ajuste, los márgenes de distribución, y las tasas e impuestos correspondientes.