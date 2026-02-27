"Calor agobiante" para el inicio de clases: "Mándenlos de short y livianos de ropa", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció calor agobiante para el día lunes en el comienzo de clases.

"Los niños el lunes arrancan con temperaturas muy elevadas, mucho calor, poca nubosidad, va a ser un día casi despejado, por lo tanto preparen a los chicos porque la verdad el calor va a ser agobiante", destacó.

Y agregó: "Mándenlos de short y livianos de ropa porque la verdad que va a hacer mucho calor".

En lo que respecta al fin de semana, Cisneros dijo que será con temperaturas en ascenso. "Muy buen fin de semana apto para actividades al aire libre, no va a haber inconveniente", indicó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2027493239570194511&partner=&hide_thread=false Fin de semana con temperaturas en ascenso. "Los niños el lunes arrancan con temperaturas muy elevadas, mucho calor, poca nubosidad (...) preparen a los chicos porque el calor va a ser agobiante", anunció el meteorólogo Nubel Cisneros. pic.twitter.com/CqHFRv3m9V — Subrayado (@Subrayado) February 27, 2026

Temas de la nota calor

clases

Nubel Cisneros