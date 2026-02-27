RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Calor agobiante" para el inicio de clases: "Mándenlos de short y livianos de ropa", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que el fin de semana las temperaturas estarán en ascenso y que la clases comienzan con mucho calor y cielo casi despejado.

"Los niños el lunes arrancan con temperaturas muy elevadas, mucho calor, poca nubosidad, va a ser un día casi despejado, por lo tanto preparen a los chicos porque la verdad el calor va a ser agobiante", destacó.

Y agregó: "Mándenlos de short y livianos de ropa porque la verdad que va a hacer mucho calor".

En lo que respecta al fin de semana, Cisneros dijo que será con temperaturas en ascenso. "Muy buen fin de semana apto para actividades al aire libre, no va a haber inconveniente", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2027493239570194511&partner=&hide_thread=false

