El meteorólogo Nubel Cisneros anunció calor agobiante para el día lunes en el comienzo de clases.
"Calor agobiante" para el inicio de clases: "Mándenlos de short y livianos de ropa", anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que el fin de semana las temperaturas estarán en ascenso y que la clases comienzan con mucho calor y cielo casi despejado.
"Los niños el lunes arrancan con temperaturas muy elevadas, mucho calor, poca nubosidad, va a ser un día casi despejado, por lo tanto preparen a los chicos porque la verdad el calor va a ser agobiante", destacó.
Y agregó: "Mándenlos de short y livianos de ropa porque la verdad que va a hacer mucho calor".
Seguí leyendo
MTOP instaló sistema inteligente en los accesos para prevenir daños en infraestructura y garantizar mayor seguridad
En lo que respecta al fin de semana, Cisneros dijo que será con temperaturas en ascenso. "Muy buen fin de semana apto para actividades al aire libre, no va a haber inconveniente", indicó.
Temas de la nota
Lo más visto
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"
Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS
Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL
Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
PAGÓ MÁS DE $2.000
Mujer compró un cordero por redes sociales y sospecha recibió un perro en mal estado; Policía investiga el caso
SISTEMA DE PREVENCIÓN CIUDADANA
Dejá tu comentario