LA JUSTICIA INVESTIGA

Clausuraron residencial de ancianos en Colonia por presunto caso de abuso sexual y denuncias de malos tratos y mala alimentación

La Justicia de Colonia lleva adelante la investigación para determinar las responsabilidades; en el recinto vivían 24 personas.

hogar-residencial-colonia-denuncia

Las autoridades clausuraron un residencial de ancianos ubicado en la rambla costanera, en la ciudad de Colonia; las denuncias radicadas hacían referencia a malos tratos, descuidos hacia los residentes, mala alimentación y un presunto caso de abuso sexual a una residente con discapacidad.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de dicho departamento y la Dirección Departamental de Salud venían investigando el caso debido a denuncias contra los propietarios del recinto. Allí vivían 24 personas.

Familiares tomaron la decisión de retirar a sus allegados de dicho residencial, mientras que se desconoce el paradero de algunos de los residentes.

La Justicia de Colonia lleva adelante el caso para poder determinar responsabilidades.

