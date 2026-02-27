Clausuraron residencial de ancianos en Colonia por presunto caso de abuso sexual y denuncias de malos tratos y mala alimentación

Las autoridades clausuraron un residencial de ancianos ubicado en la rambla costanera, en la ciudad de Colonia; las denuncias radicadas hacían referencia a malos tratos, descuidos hacia los residentes, mala alimentación y un presunto caso de abuso sexual a una residente con discapacidad.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de dicho departamento y la Dirección Departamental de Salud venían investigando el caso debido a denuncias contra los propietarios del recinto. Allí vivían 24 personas.

Familiares tomaron la decisión de retirar a sus allegados de dicho residencial, mientras que se desconoce el paradero de algunos de los residentes.

La Justicia de Colonia lleva adelante el caso para poder determinar responsabilidades.

Temas de la nota Colonia

residencial de ancianos