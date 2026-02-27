Clausuraron residencial de ancianos en Colonia por presunto caso de abuso sexual y denuncias de malos tratos y mala alimentación

Las autoridades clausuraron un residencial de ancianos ubicado en la rambla costanera, en la ciudad de Colonia; las denuncias radicadas hacían referencia a malos tratos, descuidos hacia los residentes, mala alimentación y un presunto caso de abuso sexual a una residente con discapacidad.
La Justicia de Colonia lleva adelante la investigación para determinar las responsabilidades; en el recinto vivían 24 personas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de dicho departamento y la Dirección Departamental de Salud venían investigando el caso debido a denuncias contra los propietarios del recinto. Allí vivían 24 personas.
Familiares tomaron la decisión de retirar a sus allegados de dicho residencial, mientras que se desconoce el paradero de algunos de los residentes.
La Justicia de Colonia lleva adelante el caso para poder determinar responsabilidades.
