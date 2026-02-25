Inspeccionaron más de 35.000 vehículos y más de 41.000 personas en un mes; más de 5.300 motos incautadas

La subsecretaria del Ministerio del Interior , Gabriela Valverde, presentó este miércoles los datos del operativo Ñandubay de control de vehículos y personas que se realiza desde el 12 de enero en coordinación de las Jefaturas Departamentales de Policía, Intendencias, Policía Caminera y Guardia Republicana.

Hasta el 15 de febrero, fueron inspeccionados 35.266 vehículos y 41.016 personas. De las inspecciones, fueron incautadas 5.393 motos y 23 vehículos de cuatro ruedas. El operativo controla los vehículos y los conductores y los ocupantes. Se aplicaron 11.297 multas, 80 personas fueron detenidas y cuatro armas incautadas.

"Si bien es un operativo que aborda todos los vehículos evidentemente es un operativo que está más focalizado en las motos, porque son los vehículos que tienen mayor deficiencia en cuanto a cumplir con la reglamentación vigente", indicó.

Valverde sostuvo que en los controles se detectaron motos y/o conductores que estaban cometiendo alguna infracción, como referente a las matrículas, vehículos requeridos por algún delito de hurto, o conductores con falta de documentación o seguro. Además, se incautaron armas, municiones y drogas.

El operativo está enfocado a reducir la siniestralidad y la circulación de vehículos que son utilizados para el transporte ilícito de drogas, para cometer homicidios o episodios de disparos de arma de fuego.

Valverde indicó que los operativos focalizados están dando buenos resultados y dan tranquilidad y seguridad a la ciudadanía. Remarcó que los controles continuarán y los lugares se definirán en base a la información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, por eso instó a denunciar los delitos, y al relevamiento de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

Los datos fueron presentados en el marco de la Junta Nacional de Seguridad Vial. "El Ministerio del Interior recogió el guante de lo que planteamos como una de las líneas estratégicas de trabajo que es más fiscalización", destacó el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera.