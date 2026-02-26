RECIBÍ EL NEWSLETTER
JUNTA DEPARTAMENTAL DEROGÓ ORDENANZA

Asociación de Cuidacoches responde a prohibición en Colonia: "No sé a quién se le ocurrió semejante barbaridad, nos está dejando sin trabajo"

Graciela Rodríguez se refirió a la derogación por parte de la Junta Departamental y dijo que esperan que la prohibición no continúe en otros departamentos; además reclaman un sueldo.

Desde la asociación, Graciela Rodríguez, dijo a Subrayado que van a ir a Colonia y van a averiguar sobre la situación. "No sé a quién se le ocurrió semejante barbaridad, nos está dejando sin trabajo. Van a empezar a obligar a la gente que está cuidando coches hoy, a que salga a delinquir", comentó.

Y agregó: "Queremos tratar de que si ahí se está tratando de hacer esa resolución, que no siga por todos los departamentos y que no llegue acá tampoco porque el cuidacoches es una persona que existió toda la vida".

Un hombre hirió a otro en Rivera y Obligado; la víctima dijo que fue por "disputa de la zona de cuidacoches"

Consultada sobre la resistencia de ciertas personas a los cuidacoches, Rodríguez dijo que como en todos lados hay personas que hacen las cosas mal, pero hay otros que hacen las cosas muy bien, a veces hasta mejor.

Desde la asociación creen que les pertenece un sueldo porque están haciendo algo. "Yo no voy todos los días del año a las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde a sentarme porque tengo ganas de estar sentada en un lugar. Ya tenemos un horario fijo y de que si faltamos tenemos que avisar y si una persona se queja de algo nos pueden sacar el carnet; tenemos todos los requisitos que cualquier persona que trabaja", señaló.

"Y agregó: "Yo para apuntarme para cuidar coches llevé mi certificado de buena conducta, llevé mi carnet de salud y cuatro fotos carnet".

Rodríguez sostuvo que si les dan un sueldo no es necesario que los conductores les den propina. "Con tal de tener un apoyo mensual no importa quien se ofrezca a darnos el sueldo", manifestó.

