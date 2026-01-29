RECIBÍ EL NEWSLETTER
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos

El joven de 23 años contó que caminaba con la torta de cumpleaños por Constituyente cuando, al llegar a la calle Tacuarembó, fue rapiñado por el delincuente.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un joven de 23 años denunció que fue apuñalado en la cadera en la noche de este miércoles en el barrio Cordón por un delincuente que le robó una torta de cumpleaños y escapó, informó la Policía.

La víctima dijo a los investigadores que caminaba por Constituyente cuando, al llegar a la calle Tacuarembó, un hombre se le acercó por la espalda y, sin decirle nada, lo apuñaló. Sufrió una herida en la cadera baja, cerca del glúteo izquierdo.

Con sangrado, el joven caminó hacia un centro médico de la zona donde fue asistido y desde allí se llamó a la Policía. Más tarde fue derivado al Hospital Maciel.

Foto: Subrayado. Esquina de 18 de Julio y Arenal Grande, Cordón.
La Policía fue al lugar de la rapiña, que no tiene cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, pero se buscarán privadas. La víctima dijo que conoce al rapiñero por verlo en la zona en oportunidades anteriores y afirmó que es una persona violenta.

En las últimas horas otros dos hombres habían sido apuñalados en Cordón y Barrio Sur, en circunstancias que están bajo investigación.

Constituyente y tacuarembó

