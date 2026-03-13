RECIBÍ EL NEWSLETTER
LO CONFIRMAN AUTORIDADES DE BOLIVIA Y PARAGUAY

Capturaron al narco uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, junto a cuatro personas más, todas extranjeras

El Ministerio del Interior de Paraguay confirmó a Subrayado la captura de Sebastián Marset y al menos cuatro personas más, todas extranjeras, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fue un operativo coordinado de inteligencia entre Bolivia y Paraguay.

Operativo de captura de Sebastián Marset. Foto: publicada por El Deber, de Bolivia.

El ministro Enrique Riera (Paraguay) dijo que toda la información y los detalles de la captura los dará a conocer su par de Bolivia en las próximas horas.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay Jalil Rachid también confirmó la captura de Marset durante un operativo realizado en la pasada madrugada en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz.

"Ya se le tiene asegurado", dijo Rachid al diario ABC de Paraguay, con información que le transmitieron sus pares de Bolivia.

Varios medios de Bolivia y Paraguay, como El Deber y ABC, dan cuenta de la captura y los detalles del operativo realizado por las fuerzas de seguridad de Santa Cruz.

El líder narco uruguayo estaba prófugo desde 2022 cuando fue detenido en Dubái con un pasaporte falso, y recibió de Uruguay un pasaporte legal para salir del país.

Marset tenía orden de captura internacional de Interpol por trafico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, asociación criminal y lavado de dinero.

En Paraguay está imputado por el delitos de narcotráfico y así figuraba en la lista roja de la Interpol.

A fines de julio de 2023 Marset fue ubicado en Bolivia, pero escapó del operativo policial que se montó para detenerlo, y desde entonces se desconocía su paradero.

En octubre del año pasado Marset publicó un video en el que se mostraba armado, rodeado de otras personas también armadas. Allí amenazaba a autoridades de Bolivia y de Paraguay y aseguraba que tenía la capacidad para moverse por varios países de la región sin ser detectado.

Ahora, detenido, puede ser extraditado a Estados Unidos, aunque Paraguay pedirá su extradición.

