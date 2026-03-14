"Sabemos que genera polémica", dijo Orsi sobre el Ministerio de Justicia y habló de "gran acuerdo nacional" en seguridad

El presidente Yamandú Orsi se refirió este sábado al Plan Nacional de Seguridad Pública que el Ministerio del Interior presentará antes de fin de mes y, en particular, habló de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En Tacuarembó, durante su participación en la Fiesta de la Patria Gaucha, Orsi indicó que hay unanimidad para lograr "un gran acuerdo nacional" en materia de seguridad y en la búsqueda de herramientas que Uruguay necesita. Destacó el trabajo de la Policía, la Fiscalía y la Justicia más allá de los gobiernos de turno, "a veces con resultados distintos, a veces exitosos, a veces no".

El mandatario mencionó la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y aseguró: "sabemos que genera polémica". Además, marcó la necesidad de revisar el Código del Proceso Penal (CPP) que "está vigente y no está mal ver hasta dónde avanzamos y que es lo que estaría haciendo falta", y también "modernizar la gestión".

Orsi habló de la incorporación de más tecnología para las tareas de inteligencia de la Policía y de su idea de que Uruguay tenga una agencia de inteligencia de mayor nivel; "hoy tenemos poca cosa", aseguró. "La inteligencia hoy es una herramienta clave a tal punto de que algunos de las operaciones que resultan exitosas tienen que ver con un trabajo de inteligencia bien hecho", dijo. El presidente aseguró que "no es un tema de voluntad" sino que "el mundo cambia, el crimen y el delito evolucionan y se incorpora muchos recursos para hacer eso. Entonces, vos tenés que estar un escalón arriba y a veces sentís que vas corriendo de atrás cuando mirás el nivel tecnológico que tiene a veces el crimen organizado", sostuvo.

"Creo que es una pelea de todos los días que se está haciendo, lo bueno es hacer un parate y decir: qué cosas nuevas podríamos proponer", concluyó.