Las mutualistas Médica Uruguaya y Cudam iniciaron este viernes el proceso de integración para fortalecer la asistencia de sus usuarios, indicaron ambas instituciones de asistencia médica colectiva en un comunicado conjunto.
Médica Uruguaya y Cudam iniciaron el proceso de integración para fortalecer la asistencia de sus usuarios
Desde la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se indicó a que con el acuerdo "no se pierde la calidad asistencial y se garantizan todos los puestos laborales".
Las instituciones "formalizaron el inicio de un proceso de análisis y evaluación destinado a concretar un acuerdo de complementariedad y continuidad asistencial". La propuesta fue aprobada por la asamblea de médicos de Cudam y por la comisión directiva de Médica Uruguaya, "validando el camino hacia una alianza que brinde certezas tanto a pacientes como a trabajadores".
El acuerdo tiene como objetivo garantizar la continuidad asistencial de los usuarios de Cudam, optimizando los servicios con el respaldo de la infraestructura y la experiencia de ambos prestadores y generando las sinergias para potenciar sus capacidades sanitarias, en cumplimiento de los valores de cercanía, calidad y ética asistencial.
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Además, la propuesta garantiza la estabilidad del equipo profesional y de apoyo, a través del reconocimiento del valor del capital humano en la atención sanitaria.
Desde la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se indicó a Subrayado que con el acuerdo "no se pierde la calidad asistencial y se garantizan todos los puestos laborales".
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