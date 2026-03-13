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ACUERDO EN SALUD

Médica Uruguaya y Cudam iniciaron el proceso de integración para fortalecer la asistencia de sus usuarios

Desde la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se indicó a que con el acuerdo "no se pierde la calidad asistencial y se garantizan todos los puestos laborales".

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Las mutualistas Médica Uruguaya y Cudam iniciaron este viernes el proceso de integración para fortalecer la asistencia de sus usuarios, indicaron ambas instituciones de asistencia médica colectiva en un comunicado conjunto.

Las instituciones "formalizaron el inicio de un proceso de análisis y evaluación destinado a concretar un acuerdo de complementariedad y continuidad asistencial". La propuesta fue aprobada por la asamblea de médicos de Cudam y por la comisión directiva de Médica Uruguaya, "validando el camino hacia una alianza que brinde certezas tanto a pacientes como a trabajadores".

El acuerdo tiene como objetivo garantizar la continuidad asistencial de los usuarios de Cudam, optimizando los servicios con el respaldo de la infraestructura y la experiencia de ambos prestadores y generando las sinergias para potenciar sus capacidades sanitarias, en cumplimiento de los valores de cercanía, calidad y ética asistencial.

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Además, la propuesta garantiza la estabilidad del equipo profesional y de apoyo, a través del reconocimiento del valor del capital humano en la atención sanitaria.

Desde la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se indicó a Subrayado que con el acuerdo "no se pierde la calidad asistencial y se garantizan todos los puestos laborales".

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