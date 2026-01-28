Un hombre de 28 años fue apuñalado y quedó herido de gravedad en la madrugada de este miércoles en Barrio Sur, Montevideo.
Apuñalaron a un hombre de 28 años y lo dejaron grave en Barrio Sur
El ataque ocurrió en la madrugada de este miércoles en las calles Carlos Gardel y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Según dijo a la Policía, estaba en Carlos Gardel y Héctor Gutiérrez Ruiz cuando fue agredido por personas que no conoce. Recibió puñaladas en el pecho y se dirigió a una dependencia policial para pedir ayuda.
Los policías lo trasladaron de inmediato al Hospital Maciel donde se le diagnosticó heridas de arma blanca que revisten gravedad. Quedó en observación.
A la escena concurrió la Policía Científica, a fin de recabar indicios.
Un ataque similar ocurrió horas después, en la mañana de este miércoles, en Colonia y Arenal Grande. Allí, la víctima, dijo que fue sorprendida por la espalda por personas que no conoce. Ambos casos están bajo investigación, aunque, a priori, no están vinculados entre sí. No hay detenidos por ninguno de los dos crímenes.
