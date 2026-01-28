RECIBÍ EL NEWSLETTER
Está internado

Apuñalaron a un hombre de 28 años y lo dejaron grave en Barrio Sur

El ataque ocurrió en la madrugada de este miércoles en las calles Carlos Gardel y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Foto: Subrayado. Barrio Sur.

Foto: Subrayado. Barrio Sur.

Un hombre de 28 años fue apuñalado y quedó herido de gravedad en la madrugada de este miércoles en Barrio Sur, Montevideo.

Según dijo a la Policía, estaba en Carlos Gardel y Héctor Gutiérrez Ruiz cuando fue agredido por personas que no conoce. Recibió puñaladas en el pecho y se dirigió a una dependencia policial para pedir ayuda.

Los policías lo trasladaron de inmediato al Hospital Maciel donde se le diagnosticó heridas de arma blanca que revisten gravedad. Quedó en observación.

Siniestro fatal en ruta 7. Foto: Policía Caminera. 
Seguí leyendo

Siniestro en Canelones: perdió el dominio del auto, chocó contra un camión y murió; su acompañante está grave
Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
INUMET

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
inumet

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
CONFERENCIA DEL MEF

Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
pronóstico

Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias zonas

Te puede interesar

Ministro del Interior pidió disculpas ante el Parlamento por siniestro de tránsito y reconoció los errores cometidos
COMISIÓN PERMANENTE

Ministro del Interior pidió disculpas ante el Parlamento por siniestro de tránsito y reconoció los "errores cometidos"
Pablo Abdala, en el llamado a sala del ministro Carlos Negro. Foto: FocoUy video
EN VIVO, PARLAMENTO

Abdala dijo en el Parlamento que el accidente del ministro Carlos Negro "afecta su autoridad" y lo deja "en situación compleja"
Foto: Subrayado. Barrio Sur.
Está internado

Un hombre de 28 años fue apuñalado y lo dejaron grave en Barrio Sur

Dejá tu comentario