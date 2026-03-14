Disminuir pérdidas y mantener empleos y plantas abiertas; Orsi destacó propuesta para el negocio del pórtland

El presidente Yamandú Orsi enumeró este sábado los tres pilares de la propuesta del Poder Ejecutivo para transformar el negocio del cemento pórtland de Ancap, que registró pérdidas por 24 millones de dólares en 2024.

"Pusimos todo lo que hay sobre la mesa", afirmó el mandatario al ser consultado en Tacuarembó sobre el resultado de la reunión que mantuvo el viernes con una delegación de la Federación de trabajadores de Ancap; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y la presidenta de la petrolera estatal, Cecilia San Román.

Orsi aseguró que la propuesta del gobierno no satisface al sindicato de trabajadores y se sustenta en tres acuerdos básicos. Primero, "no podemos permitirnos seguir perdiendo plata con esto", afirmó y sostuvo que desde el gremio hay coincidencias en este sentido. El objetivo de la administración es "disminuir las pérdidas hasta llegar a cero", remarcó. Segundo, "no se pueden perder fuentes de trabajo", y tercero, "ninguna de las plantas se puede cerrar", detalló el presidente.

El mandatario enfatizó en la necesidad de encontrar la salida, Ancap y el gobierno "con la responsabilidad de conducir" y los trabajadores "con la visión de que estamos en el mismo barco". Tras este encuentro en Torre Ejecutiva, volverán a reunirse la semana que viene.

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