RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ataque con arma blanca

Apuñalaron por la espalda a un hombre en Cordón, a una cuadra de 18 de Julio

El ataque ocurrió en la mañana de este miércoles en Colonia y Arenal Grande. La víctima tiene 40 años y fue ingresada al Hospital Maciel.

Foto: Subrayado. Esquina de 18 de Julio y Arenal Grande, Cordón.

Foto: Subrayado. Esquina de 18 de Julio y Arenal Grande, Cordón.

Un hombre de 40 años fue apuñalado cuando caminaba por Arenal Grande casi Colonia, en Cordón, en la mañana de este miércoles. Tras ser herido, caminó hasta una dependencia policial y pidió ayuda.

Los policías lo trasladaron de forma urgente al Hospital Maciel, donde los médicos le diagnosticaron dos heridas de arma blanca: una en el pecho y otra en el abdomen.

La víctima dijo que se le acercó una persona por la espalda, pero que no llegó a ver quién era. Se limitó a informar que tenía gorra de visera negra. Sin decirle nada, lo atacó.

auto que no respeto semaforo se dio vuelta tras embestir a un taxi, en cordon
Seguí leyendo

Auto que no respetó semáforo se dio vuelta tras embestir a un taxi, en Cordón
Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
INUMET

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
inumet

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
CONFERENCIA DEL MEF

Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
pronóstico

Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias zonas

Te puede interesar

Ministro del Interior pidió disculpas ante el Parlamento por siniestro de tránsito y reconoció los errores cometidos
COMISIÓN PERMANENTE

Ministro del Interior pidió disculpas ante el Parlamento por siniestro de tránsito y reconoció los "errores cometidos"
Pablo Abdala, en el llamado a sala del ministro Carlos Negro. Foto: FocoUy video
EN VIVO, PARLAMENTO

Abdala dijo en el Parlamento que el accidente del ministro Carlos Negro "afecta su autoridad" y lo deja "en situación compleja"
Foto: Subrayado. Barrio Sur.
Está internado

Un hombre de 28 años fue apuñalado y lo dejaron grave en Barrio Sur

Dejá tu comentario