Apuñalaron por la espalda a un hombre en Cordón, a una cuadra de 18 de Julio

Un hombre de 40 años fue apuñalado cuando caminaba por Arenal Grande casi Colonia, en Cordón , en la mañana de este miércoles. Tras ser herido, caminó hasta una dependencia policial y pidió ayuda.

Los policías lo trasladaron de forma urgente al Hospital Maciel, donde los médicos le diagnosticaron dos heridas de arma blanca: una en el pecho y otra en el abdomen.

La víctima dijo que se le acercó una persona por la espalda, pero que no llegó a ver quién era. Se limitó a informar que tenía gorra de visera negra. Sin decirle nada, lo atacó.

El hombre —que tiene antecedentes, informó la Policía— no quiso hacer la denuncia policial. En tanto, los investigadores analizan cámaras de videovigilancia de la zona para saber si el crimen quedó registrado. Fue a una cuadra de la avenida 18 de Julio.

Un caso similar ocurrió horas más tarde en Barrio Sur, donde un hombre de 28 años también fue atacado con arma blanca por desconocidos. Se encuentra grave.