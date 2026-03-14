Dos reclusos fugaron de la cárcel de Melo y son buscados por la Policía de Cerro Largo

Dos reclusos se fugaron en las últimas horas de la Unidad Nº15 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ubicada en Melo , Cerro Largo.

Uno de los individuos fue identificado como Fernando David de Souza, ciudadano brasileño, que había sido detenido días atrás tras un intento de rapiña en Río Branco.

Estaba previsto que el hombre fuera trasladado durante la jornada de este jueves, pero logró escapar antes de que se concretara el procedimiento. El escape se habría producido durante la madrugada cuando el interno provocó roturas en aberturas del secretor de reclusión, lo que le permitió abandonar el lugar.

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En el mismo sector, se encontraban otros reclusos. Uno de ellos, aprovechó la situación y también se dio a la fuga. Este individuo fue identificado como Pablo Solares Valerio, quien habría seguido el mismo camino de escape que su compañero.

La ausencia de los internos fue detectada en las primeras horas de la mañana del viernes, cuando el personal del centro notó que ya no se encontraba en el sector donde estaban alojados.

Tras lo ocurrido, se inició un revelamiento de cámaras de videovigilancia y actuaciones internas para determinar cómo se produjo la evasión y reconstruir el recorrido realizado por los fugados.

En paralelo, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de ambos hombres.