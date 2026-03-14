Incautaron 16 aeronaves y casi 5.000 litros de combustible en Bolivia; investigan vínculo con la red de Marset

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda, aseguró este sábado que tras la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz y posterior extradición a Estados Unidos, unidades especializadas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR) continúan desarrollando operativos de verificación, control y aseguramiento territorial en distintos puntos del país.

Se intervinieron infraestructuras aéreas, hangares, aeronaves y combustible de aviación y se investiga su posible vínculo con el narcotráfico. En ese sentido, fueron identificadas 16 aeronaves: 13 avionetas Cessna (10 en Coloradillo y 3 en sector Copacabana, Santa Cruz), otras dos avionetas en Riberalta - Beni y una aeronave bimotor Beechcraft en Coloradillo. Además, se incautaron 4.640 litros de combustible de aviación y documentación que estaba en un hangar.

Justiniano confirmó de varias personas de distintas nacionalidades, algunas con requerimientos judiciales internacionales o vinculadas a procesos de cooperación policial entre Estados. "Estos hechos confirman el carácter trasnacional de las estructuras del narcotráfico que operan en la región", afirmó. El jerarca aseguró que "las acciones continúan orientadas a identificar y desarticular las redes logísticas que permiten la operación del narcotráfico en la región".

"La captura de Marset es el inicio, no el fin", remarcó como punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. "Neutralizar a un líder criminal es solo el primer paso", agregó.

Temas de la nota Sebastián Marset

Bolivia