La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA tras su captura en Bolivia

Sebastián Marset detenido e interrogado por la DEA en Bolivia. Foto: ABC Cardinal de Paraguay.

Sebastián Marset detenido e interrogado por la DEA en Bolivia. Foto: ABC Cardinal de Paraguay.

La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA; sería extraditado hoy mismo a Estados Unidos. Foto: Bolivia TV Oficial.

El narco uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes de madrugada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Así lo confirmó a Subrayado el ministro del Interior de Paraguay Enrique Riera.

Marset fue llevado este mismo viernes de mañana ante autoridades de la DEA de Estados Unidos , en Bolivia. Según informa ABC de Paraguay se espera que en las próximas horas sea extraditado en avión directamente a Nueva York.

ABC de Paraguay y Bolivia TV Oficial publicaron fotos de Marset esposado y declarando ante la DEA, donde fue registrado e interrogado.

Seguí leyendo "El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", afirmó el Departamento de Estado de EE.UU.

Según información que confirmó Subrayado con autoridades de Paraguay, Marset fue detenido junto a otras cuatro personas, se presume que de nacionalidad venezolana.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay Jalil Rachid también confirmó la captura de Marset durante un operativo realizado en la pasada madrugada en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz.

MINISTRO PARAGUAY SOBRE MARSET

Este medio de Paraguay también publicó una foto de las armas incautadas en el operativo realizado en el barrio Las Palmas de Santa Cruz, en la zona del tercer anillo.

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Requerido por la Justicia de Bolivia por al menos seis delitos, también era buscado y requerido por la Justicia de Paraguay.

Al respecto, el ministro del Interior de Paraguay Enrique Riera dijo este viernes de mañana a radio ABC Cardinal radio que la Justicia de su país solicitará en las próximas horas de manera formal la extradición de Marset.

En Paraguay es acusado de varios delitos de narcotráfico y lavado de activos, y se lo investiga como autor intelectual del homicidio de fiscal Marcelo Pecci, que llevaba adelante la causa por tráfico internacional de drogas.

De todas formas, tanto el ministro Riera y el Fiscal General de Paraguay Emiliano Rolón dijeron este viernes de mañana que seguramente Estados Unidos solicitará y obtendrá la extradición del narco uruguayo.