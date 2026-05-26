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Disparos y asesinatos

Allanamiento por balaceras y homicidios en Marconi y Plácido Ellauri: incautaron armas, drogas y detuvieron a un hombre

La Policía hizo un allanamiento tras los ataques a tiros y los dos homicidios registrados el lunes en Marconi y Plácido Ellauri. Fueron incautadas municiones, una pistola con cargador tipo caracol, droga y celulares.

Se incautó una pistola con cargador tipo caracol, municiones, droga y celulares.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos encabezó este martes de mañana un allanamiento en Marconi y Plácido Ellauri, luego de las reiteradas balaceras y los dos homicidios ocurridos el lunes.

El procedimiento fue en un estacionamiento de Marconi, en Rambla Costanera y Torricelli, a pocos metros de donde fue hallado el hombre maniatado.

Foto: Subrayado.
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La Policía llegó al lugar tras recibir información de que desde allí se había disparado varias veces. Al ingresar, los efectivos incautaron 80 casquillos de pistola 9 milímetros y vainas calibre 5,56, correspondientes a municiones de armas largas.

También encontraron una pistola con cargador tipo caracol, que permite ampliar la capacidad de disparo hasta 100 municiones. Además, fueron incautados celulares y piedras de pasta base.

En el operativo fue detenido un hombre de 31 años, sin antecedentes penales.

Los investigadores analizan ahora si el detenido tiene vinculación con el homicidio del hombre hallado maniatado y asesinado a pocos metros del estacionamiento.

La Policía Científica hizo las pericias correspondientes y también fueron revisados con perros varios autos estacionados en el lugar, aunque no se encontraron indicios en esos vehículos.

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