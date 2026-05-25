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SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN DE VISIBILIDAD

Inumet emitió un aviso por nieblas y neblinas en todo el país desde la noche del lunes hasta la mañana del jueves

En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas asociado a la formación de nieblas persistentes y neblinas, advierte Meteorología.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por nieblas y neblinas en todo el país a partir de la noche del lunes 25 hasta la mañana del jueves 28 de mayo.

En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas asociado a la formación de nieblas persistentes y neblinas, advierte Meteorología.

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