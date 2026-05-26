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Marco bruto y luis lamas

Delincuente arrastró varios metros a una mujer para robarle la cartera en Pocitos

El arrebato ocurrió en Marco Bruto y Luis Lamas, en Pocitos. Una filmación registró el momento del robo.

Video cedido a Subrayado.

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Una mujer de 54 años fue víctima de un arrebato cuando se encontraba en Marco Bruto y Luis Lamas, en Pocitos. El robo ocurrió sobre las dos de la tarde de este lunes y quedó filmado en al menos una cámara de seguridad.

Las imágenes, a las que accedió Subrayado, muestran la secuencia: la víctima estaba parada en la vereda con la cartera colgada al hombro cuando un delincuente aparece por su parte trasera y se la cincha.

Sin embargo, la mujer no soltó la cartera y fue arrastrada por la calle y hasta la vereda de enfrente. Pese a sus esfuerzos por que el ladrón no logre su cometido, el delincuente terminó llevándosela.

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La Policía analiza esta filmación y otras de la zona para intentar dar con el delincuente, que fugó a contramano, en dirección a la calle Julio César. La denuncia fue realizada en la Seccional 10ª y el caso pasó a manos de Investigaciones de zona operacional II.

El 6 de mayo en Pocitos ocurrió un caso similar. La víctima, una mujer de 66 años, quedó entonces internada en coma inducido porque forcejeó con el delincuente y se golpeó la cabeza. Ese intento de rapiña ocurrió a 20 cuadras: en Benito Blanco y Scosería.

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