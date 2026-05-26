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Treinta y tres

Una embarazada murió y otras dos personas resultaron graves, entre ellas un niño, en un vuelco en ruta 8

El accidente fatal ocurrió en el kilómetro 299 de la ruta 8, en Treinta y Tres. El niño herido grave tiene 7 años.

El accidente ocurrió por un despiste en el kilómetro 300 de la ruta 8.

El accidente ocurrió por un despiste en el kilómetro 300 de la ruta 8.

El vuelco de un auto dejó una embarazada muerta, a un niño de 7 años y a un hombre de 34 graves, en el kilómetro 299 de la ruta 8, en Treinta y Tres. El accidente, que en principio no involucró a más vehículos, ocurrió a las 22:20 de este lunes.

La mujer cursaba su octavo mes de gestación.

Las víctimas viajaban desde Parque del Plata hacia Melo, según informó la Policía Caminera. Despistaron y volcaron al costado derecho de la ruta. Quien conducía, de 34 años, resultó grave, al igual que el niño, que viajaba sin sistema de retención infantil, afirmó Caminera. En primera instancia fueron asistidos por una doctora que viajaba en un ómnibus.

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Según indicó la Policía local, ambos se encuentran estables y están fuera de peligro.

El despiste se produjo en una saliente de curva a la derecha, señala la información oficial. El examen de alcoholemia realizado al conductor dio resultado cero.

En la escena estuvo la fiscal de 2.° turno Departamental, Ana Segovia, además de autoridades policiales. La ruta estuvo liberada en todo momento, agregó Caminera.

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