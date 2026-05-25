La Policía investiga dos homicidios ocurridos en la noche de este lunes en los barrios Plácido Ellauri y Marconi.
Dos homicidios simultáneos en Montevideo: una persona fue acribillada a balazos y otra maniatada y con varios impactos de bala
Información primaria indica que el sistema Shotspotter recibió dos avisos simultáneos, uno en Plácido Ellauri y otro en Marconi. Ambas personas fueron trasladadas a centros de salud donde fallecieron.
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que en el sistema Shotspotter ingresaron dos avisos simultáneos.
En un pasaje del barrio Plácido Ellauri, acribillaron a una persona de 27 años, recibió más de 20 impactos, según información que manejan los efectivos en el lugar. La persona fue derivada a la policlínica de Capitán Tula donde falleció.
Dos homicidios en Montevideo: un hombre fue encontrado con un cuchillo clavado en el cuello y otro con un tiro en la espalda
Por otra parte, en el barrio Marconi, la Policía encontró a una persona maniatada, tirada en la calle, por lo que fue derivada a la policlínica de Capitán Tula, donde murió; tenía 37 años.
En ambas escenas trabajan personal del Departamento de Homicidios, Policía Científica, la Digoe y efectivos de zona operacional III.
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