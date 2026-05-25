Gimena denuncia que hace cuatro años fue suplantada su identidad por una mujer que dio su nombre al ser detenida

Gimena Dewailly denuncia que hace cuatro años fue suplantada su identidad por parte de una mujer que dio su nombre al momento de ser detenida por un hurto.

La mujer fue imputada y terminó en la cárcel. Gimena contó que se enteró de lo ocurrido cuando la madre de la mujer se comunicó con ella y le dijo que su hija estaba presa y con su nombre. La víctima llamó al Ministerio del Interior y a la cárcel, donde le confirmaron el hecho. "Me dijeron que Dewailly estaba presa y yo dije: 'no, no está presa', porque Dewailly soy yo", indicó.

Hizo la denuncia por lo ocurrido en 2022 y al tiempo se comunicaron con ella para informarle que el tema ya había sido solucionado, porque la identidad de la mujer ya había sido verificada. La suplantación de identidad le implicó la imputación de tres delitos de hurto y decenas de indagatorias por varios delitos.

Finalmente, fue absuelta de los tres delitos de hurto, pero se mantienen las indagatorias a su nombre.

Gimena contó que con la mujer que le suplantó la identidad eran amigas de la infancia, fueron a la misma escuela y al mismo liceo, y sus padres eran amigos. "Teníamos un vínculo muy grande, por eso ella sabe mis datos", reconoció. Ahora, hace 16 años que ese vínculo se cortó.

La víctima sostuvo que la mujer estaba en situación de calle y al ser detenida cuando cometió el delito estaba indocumentada, y dio su nombre y su número de cédula.

Gimena es sola y tiene un hijo de 9 años a su cargo. Y, desde 2022, ha enfrentado diferentes dificultades vinculadas al hecho de aparecer con antecedentes penales en los registros oficiales. Aseguró que han sido años "muy difíciles". "Es muy angustiante tener miedo de andar por la calle", afirmó y agregó: "tengo miedo que ella vuelva a cometer un delito".

Demandó al Ministerio del Interior por daños y perjuicios en reclamo de la quita de los antecedentes y las indagatorias en su contra; "que se limpie mi nombre". El juicio tuvo la última audiencia y faltan los alegatos y la sentencia.

IDENTIDAD ROBADA DOS

El abogado Pablo Schiavi explicó que generalmente el delito de suplantación de identidad se da por vía digital, y que son esos casos los amparados dentro de la ley de ciberdelincuencia, aprobada en 2024, con penas de uno a seis años de cárcel.

Schiavi instó a las personas a tener conciencia de los activos digitales y a extremar los cuidados al momento de dar información para evitar daños y pérdidas patrimoniales.