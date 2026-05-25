Incautaron más de 8.000 kilos de carne vacuna que se comercializaba por redes sociales

Efectivos de Seguridad Rural incautaron más de 8.000 kilos de productos cárnicos de comercialización irregular a través de redes sociales.

La Brigada Departamental llevó adelante allanamientos en viviendas de Montevideo e incautó 2.900 kilos de carne vacuna, una cámara de frío con productos cárnicos y cajas con distintos cortes en una de ellas ubicada en Jules Superville esquina Susana Soca y, 5.181 kilos de productos cárnicos en otra ubicada sobre la calle Juan Mario Magallanes, totalizando 8.081 kilos decomisados.

La Fiscalía dispuso el emplazamiento de tres personas mayores de edad, sin antecedentes penales y familiares entre sí, además de nuevas diligencias en el marco de la investigación.

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Personal de INAC dispuso la intervención de la mercadería, medidas sanitarias sobre los productos incautados y su destrucción.

La investigación comenzó luego de una denuncia presentada meses atrás cuando una mujer compró por redes sociales un animal faenado, que según manifestó, había sido entregado sin refrigeración ni condiciones sanitarias adecuadas.